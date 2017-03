Homem que fingia comprar motos para roubá-las é condenado

Jurandir Kalb de Oliveira foi condenado a dois anos de reclusão por fingir interesse em comprar uma moto e fugir com o bem. No lugar da pena privativa de liberdade, o réu terá de prestar serviços comunitários e pagar prestação pecuniária. A decisão é da juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal de Goiânia, que ainda o condenou a restituir os danos causados à vítima, no valor de R$ 6,5 mil, e ao pagamento de multa no valor de 10 dias-multa.

De acordo com os relatos, Jurandir simulou interesse na compra de uma moto, mas quando se reuniu com o vendedor, pediu para fazer um teste com a moto e não voltou. Na ocasião, Jurandir esqueceu a mochila no local, com seu celular dentro. Dias depois, ele foi preso ao tentar praticar o mesmo crime, tendo sido capturado pela polícia enquanto tentava fugir com a moto da segunda vítima.

Quando foi reconhecido pela primeira vítima, Jurandir negou a autoria do crime, e alegou, ainda, que seu celular havia sido roubado em uma distribuidora de bebidas de sua propriedade, na cidade de Campinorte.

No entanto, a Delegacia de Polícia Civil da cidade disse que não existe nenhum registro de ocorrência do referido roubo. A defesa ainda pediu sua absolvição, sustentando a ausência de provas de que Jurandir tenha concorrido para a prática da infração penal.

Penas restritivas de direito

Placidina, considerando que a pena não excedeu a quatro anos e que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, substituiu a pena de reclusão por duas restritivas de direito, sendo elas a prestação de serviços comunitários, tendo o réu que executar uma hora de tarefas gratuitas por dia de condenação, durante sete horas semanais, em instituição a ser designada pelo Setor Interdisciplinar Penal (SIP).

A segunda pena consiste na obrigação do acusado pagar a quantia de um salário-mínimo em favor do Programa Justiça Terapêutica, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).