Homem que estuprou menina de 11 anos é condenado a quase 10 de prisão em Crixás

J.C.A deverá cumprir 9 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. Em votação unânime, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) manteve sentença do juiz José Machado de Castro Neto, da comarca de Crixás, que condenou J.C.A por ter estuprado mais de uma vez uma menina de 11 anos.

De acordo com os autos, em 2015, membros do Conselho Tutelar e da Polícia Militar flagraram o réu, após uma denúncia anônima, dentro de casa com a garota. A vítima contou que voltava para sua casa quando o agressor a abordou na rua e lhe pediu ajuda. Ao constatar que era mentira, a menina tentou ir embora, mas foi impedida por J.C.A que a ameaçou e começou a passar a mão em seu corpo. Ela então gritou, momento em que o Conselho chegou à casa.

A menina relatou que J.C.A já havia praticado, em outra ocasião, conjunção carnal com ela, mediante violência e ameaça. No dia que foi estuprada, contou que foi arrastada para dentro da casa dele e para amedrontá-la, disse que soltaria seus cães bravos para mordê-la, caso tentasse sair. Terminada toda a violência sexual, J.C.A perguntou quanto ela cobrava e disse que tudo deveria ficar entre eles, tendo a garota respondido que faria de tudo para proteger sua vida e de membros de sua família.

Para desembargadora Carmecy Rosa, a relatora do caso, “ tendo em vista que o agente, mediante mais de uma ação, praticou mais de um crime, da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, contra a mesma vítima, constata-se a continuidade delitiva do crime de estupro de vulnerável”.