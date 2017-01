Homem que espancava irmão de 11 anos disse que queria "educá-lo"

O auxiliar de motorista de 28 anos, preso suspeito de espancar e torturar o irmão, de 11 anos, na casa em que moram, na Vila Santa Helena, em Goiânia, afirmou que só queria "educar" o caçula.

O menino que tem ferimentos na perna, na cabeça e em duas costelas afirma que apanhava todos os dias do irmão e da mulher dele, que foi localizada na tarde de terça-feira (11) no Mato Grosso. “Tem um ano já de tortura. Ela [cunhada] que gosta de me amarrar muito. Me amarrava no pescoço e amarrava as minhas mãos. Me amarrava de um jeito que, se puxasse minha mão, ia me enforcar. Colocava ‘trem’ na minha boca para eu não falar, tipo um pano, passava fita. Tinha chute. Cinto era de vez em quando”, relatou o garoto.

A vítima passou a morar com o irmão mais velho e a cunhada quando o pai morreu. Já a mãe vive no Maranhão. Ele relata que também era proibido de comer. e para se alimentar, precisava cozinhar escondido. “Tinha vez que eu fazia macarrão pra mim”, revela.

O caso foi descoberto porque uma vizinha viu a vítima machucada e chamou a Polícia Militar. “A gente nunca percebeu nada mesmo. A gente só percebeu hoje quando o menino saiu do portão e estava mostrando [as agressões] para os outros meninos porque ele não estava aguentado a dor. Ele chorava muito. Ficou muito assustado”, declarou a vizinha que prefere não se identificar, à TV Anhanguera.

A criança foi levada pelo Conselho Tutelar para um abrigo. A mãe ainda não foi localizada e pode ser indiciada por abandono de incapaz.