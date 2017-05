Homem preso na casa de sertanejo em Goiânia fugiu da cadeia após dopar agentes

Foi preso na manhã desta quarta-feira (3), Julio Cezar Faria suspeito de dopar e roubar dois homens no início de 2016 em Taboão da Serra, em São Paulo. O homem de 29 anos estava no apartamento de um cantor sertanejo, no setor Alto da Glória, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito tem 18 passagens pela polícia e estava sendo investigado por roubo, estelionato, falsa identidade e uso de documento falso.

Em outubro de 2016, Julio Cezar estava preso na cadeia de Aruanã. O rapaz tinha bom comportamento e ficou encarregado de trabalhar na cozinha do local, preparando a comida dos funcionários. No entanto, ele se aproveitou da situação e preparou uma vitamina com substâncias ainda desconhecidas para dopar os carcereiros e conseguir fugir.

O homem estava foragido desde então, quando foi detido essa semana na casa de um cantor sertanejo. O artista que não teve o nome revelado, afirmou que conhecia o suspeito há dois meses apenas e acreditava que ele era influente no meio musical.