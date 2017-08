Homem posta recado antes de tentar matar atual da ex: “Avisa o IML chegou o grande dia”

Izael Soares da Mota, 28 anos, foi preso e confessou que tentou matar o atual namorado da sua ex-companheira em Caldas Novas, na região sul do Estado. O crime ocorreu em 23 de julho deste ano.

No dia da ação, Izael foi até o local onde a vítima trabalha como corretor e disparou quatro vezes, com um revólver calibre 38, contra o homem e fugiu. O rapaz foi atingido no braço e na região torácica. Ele resistiu aos ferimentos e contou ao delegado quem era o autor dos tiros.

O circuito de câmeras do prédio registrou todo o crime. Nas imagens é possível ver quando o suspeito entra, pedi informações na recepção e vai até onde a vítima estava. Na sequência, Izael volta atirando contra o rapaz.

Segundo o delegado Wllisses Valentim, Izael não aceitava a situação e importunava a vítima e a ex. “Ele tentava marcar um encontro com a vítima e chegou a enviar fotos da arma para a ex-companheira”, pontou.

De acordo com o delegado, horas antes do crime Izael postou em uma rede social uma imagem com a seguinte frase: “Avisa o iml chegou o grande dia”.

Ainda de acordo com Wlisses, Izael contou que durante a fuga perdeu o revólver. “Ele contou que por não ter prática assim que fez os disparos colocou a arma na cintura e ela caiu”, relatou.

Izael e a ex-companheira tiveram um relacionamento de nove anos, tem um filho e há dois anos e meio estão separados. O suspeito foi levado para o presídio local e deve responder por tentativa de homicídio qualificado com pena prevista de 12 a 30 anos.