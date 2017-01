Homem nega encontro com professora que sumiu após cobrar dívida de R$ 30 mil

Após cinco dias do desaparecimento da professa Maria da Conceição Campos, de 42 anos, o agente financeiro Cleudimar Rodrigues, prestou depoimento na Polícia Civil, na segunda-feira (23), e negou envolvimento no sumiço da professora.

Familiares de Maria da Conceição contaram que ela saiu de casa por volta das 16h da última quinta-feira (19), para encontrar com o agente financeiro no terminal de ônibus Maranata e cobrar os R$ 30 mil que ele havia pego emprestado. “Não cheguei a encontrá-la. Não tenho a menor ideia [do que aconteceu]”, afirmou Cleudimar.

Segundo os parentes da professora, ela tinha um relacionamento amoroso com o agente financeiro. Cleudimar é casado, nega o namoro com Maria da Conceição e ainda disse que eles são amigos há 10 anos.

Ele também informou que recebia dinheiro dela como pagamento por negócios que fazia. "Ela ia fazer renegociação, se ela fosse fazer diretamente com outro correspondente, ele ia dar uma tabela x, eu usava uma tabela mais flex e falava para ela: ‘Vou fazer assim para você e, dependendo do que passar o valor, você me passa a diferença’.”, relata.

O delegado Arthur Fleury contou que a família da professora mostrou os extratos bancários que comprovam as transferências de valores da conta de Maria da Conceição para a do suspeito. “A família fala que estava em situação precária e por isso ela estava cobrando dele. O carro dele, um Toyota Corolla 2016, também está no nome dela, mas ele diz que ela só emprestou o nome para financiar o carro”, relatou.

Arthur Fleury ainda falou que Cleudimar tem várias passagens por crimes como estelionato, lesão corporal e ameaças. O delegado disse também que investiga se outras pessoas estão envolvidas no caso. A polícia faz buscas pela professora.