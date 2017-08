Homem morre semicarbonizado em acidente na GO-210

Um homem ainda não identificado morreu semicarbonizado em um acidente na GO-210, entre Água Limpa e Buriti Alegre, no Sul do Estado. O caso aconteceu na manhã deste sábado (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima perdeu o controle da caminhonete, saiu da pista e capotou. O veículo pegou fogo.

Perto do local do acidente estava um caminhão de uma usina da região e os ocupantes tentaram aplacar as chamas. Os bombeiros também foram chamados, mas, ao chegarem ao local, a vítima já havia morrido.

As causas do acidente serão investigadas. O corpo será levado para o Instituto Médico Legal de Itumbiara.