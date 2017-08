Homem morre e mulher fica gravemente ferida após carro colidir com árvore em Goiânia

Um homem de 30 anos morreu e uma mulher de 23 ficou gravemente ferida após se envolverem em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (12), na Avenida Independência, na Vila Rosa, em Goiânia.

Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), Jailson Ferreira dos Santos, que conduzia um carro de passeio, perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central e colidiu contra uma árvore.

Com o impacto da batida, o condutor não resistiu e morreu na hora. A passageira Reginalva Cortes Barroso Barbosa ficou presa entre as ferragens e foi encaminhada ao Hospital de Urgências com lesões corporais. De acordo com a Dict, a mulher está em estado grave. A Dict investiga o que motivou o motorista a perder o controle do carro.