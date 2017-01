Homem morre e grávida de seis meses fica ferida em acidente em Goiânia

Um homem morreu e uma mulher, grávida de seis meses, ficou ferida depois de se envolverem em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (02) na Rua Martins Custódio, no Setor Solange Park, em Goiânia.

Segundo relatos de testemunhas repassados à Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), o condutor da motocicleta Lucas Teixeira Costa não respeitou o sinal de pare do cruzamento e bateu contra uma viatura da Guarda Municipal.

Lucas não resistiu e morreu no local. A passageira e namorada do condutor, Áurea Kátia Barbosa de Morais, foi socorrida e levada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). De acordo com o hospital, ela está consciente e passa por exames.