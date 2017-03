Homem morre baleado na porta de supermercado no Vera Cruz I

Um homem foi morto a tiros nesta quinta-feira (16), na Rua Gercina Borges Teixeira, Vera Cruz I, em Goiânia. De acordo com um Policial Militar (PM), a vítima estava dentro de um carro estacionado na porta de um supermercado quando chegou um segundo veículo.

Os ocupantes atiraram contra o homem e fugiram em seguida. A vítima foi atingida com disparos no tórax e nos braços. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O PM disse também que a vítima já tinha passagem por homicídio e que a suspeita é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas.