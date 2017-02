Homem morre atropelado ao tentar atravessar a BR-153

Um homem de 53 anos morreu por volta de 1h da manhã desta quinta-feira (2), ao ser atropelado na BR-153, em Itumbiara.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por uma Mitsubishi Pajero prata. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo testemunhas, o motorista teria fugido do local, porém, alguns minutos após o ocorrido, o próprio motorista teria ligado para a PRF pedindo apoio, de um posto de combustíveis há 6 Km do local do acidente. Ainda de acordo com o motorista, a fuga do local teria sido motivada por medo de sofrer retaliações dos moradores do local. O condutor foi ouvido, os dados foram colhidos e ele foi liberado.