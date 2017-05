Homem morre após sofrer descarga elétrica e cair de escada, em Caldazinha

Um homem morreu na noite desta segunda-feira (22), ao cair de uma escada, depois de ter sofrido uma descarga elétrica, na zona rural de Caldazinha, a 27 quilômetros de Goiânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fazia reparos na rede elétrica de uma chácara quando levou o choque elétrico. Ao ser eletrocutado, ele caiu da escada e não resistiu. De acordo com a corporação, ainda não se sabe se a morte do homem aconteceu após a queda ou com a descarga elétrica.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e a perícia cadavérica vai apontar o que provocou a morte da vítima.