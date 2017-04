Homem morre ao ser atropelado pelo próprio caminhão na GO-070

Um homem morreu em um acidente na tarde desta segunda-feira (24), na GO-070, em Itauçu, região noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão que a vítima dirigia parou de funcionar e ele desceu para verificar o motor do veículo. Nesse momento, um micro-ônibus e bateu na traseira do caminhão.

Com a força da batida, Aparecido Donizete da Silva foi atropelado pelo próprio veículo.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outra pessoa ficou ferida e foi encaminhada a uma unidade de saúde.