Homem morre ao ser atingido por veículo na BR-060

Um homem de 61 anos morreu na noite de domingo (22), ao ser atingido por um veículo no km 71 da BR-060, em Anápolis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas contaram que por volta das 22h, um VW Fusca estava parado próximo ao canteiro central da rodovia, e o motorista do veículo estava do lado de fora, quando um VW Spacefox, que seguia no sentido Anápolis-Brasília, colidiu com o VW Fusca.

O motorista do VW Fusca morreu na hora e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Quando a PRF chegou ao local, o VW Spacefox não estava mais lá, mas as testemunhas disseram que o condutor é um taxista de Abadiânia. A PRF foi até Abadiânia em busca do suposto causador do acidente, chegou até sua casa, que estava vazia e encontrou apenas pequenas avarias no veículo. O motorista não estava na residência.