Homem morre ao puxar volante de mulher e carro bate em árvore

Um homem morreu no início da tarde desta segunda-feira (24), enquanto viajava com a família pela rodovia MT-358. A vítima puxou o volante por pensar que a motorista não tivesse visto um buraco. O acidente aconteceu em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá.

De acordo com a motorista, o seu marido estava no banco do carona e avistou um buraco, imediatamente ele colocou a mão no volante para desviar. Nesse instante, a mulher ficou assustada e perdeu o controle da direção, atravessando a pista e colidindo com uma árvore na margem da rodovia. O veículo só parou após cair em um barranco.

O homem de 33 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, todas da mesma família, que mora em Campo Novo do Parecis. As demais vítimas foram resgatadas conscientes e encaminhadas para o hospital.