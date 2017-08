Na noite de sexta-feira (4), um homem de 38 anos, identificado como Luciano Silva Cesar morreu depois de bater em uma árvore no canteiro central na rodovia GO-010.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista conduzia o automóvel na pista de sentido Bonfinópolis – Goiânia quando perdeu o controle do carro no Km-1. A vítima faleceu no local. As causas do acidente ainda serão investigados pela Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict).