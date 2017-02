Homem morre afogado após tentar atravessar lago no Jardim Botânico em Goiânia

Um homem de 28 anos morreu afogado na tarde deste domingo (19), após tentar atravessar o lago do Jardim Botânico, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, Francisco Leôncio dos Santos e um amigo haviam ingerido bebida alcoólica e apostado a travessia do lago antes do acidente.

Segundo populares, Francisco havia atravessado o local por pelo menos duas vezes antes de se afogar. Na terceira tentativa, entretanto, não conseguiu e submergiu. Duas pessoas que estavam no local tentaram socorrer a vítima, em vão.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para remover o corpo. Agora a polícia aguarda a chegada do Instituto Médico Legal (IML).