Homem morre a caminho do hospital após ser atingido por sete tiros no Anel Viário

Um homem morreu a caminho do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) depois de ser baleado com, pelo menos, sete tiros. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (11), no Anel Viário, na altura do Residencial Moinho dos Ventos.

De acordo com a unidade médica, Marco Aurélio Borges Sousa já estava não apresentava sinais vitais quando chegou ao hospital. O corpo vai ser entregue para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), a vítima foi baleada enquanto pilotava uma motocicleta. Um carro se aproximou e os ocupantes efetuaram os disparos.

Testemunhas relataram aos policiais que o carro era ocupado por um casal. Eles fugiram e ainda não foram identificados. As causas e autoria do assassinato serão investigadas pela Polícia Civil.