Homem mata mulher e envia mensagem para a filha revelando onde está o corpo

Um homem usou uma corda para asfixiar e matar a mulher, no domingo, 9, em Itatinga, interior de São Paulo. Após o crime, ele enviou mensagens de celular à filha do casal informando o local em que o corpo da mãe dela estava, na Fazenda Macedônia, no Distrito do Lobo, e avisando que se mataria. Em seguida, usou a mesma corda para se enforcar em uma árvore. A Polícia Civil investiga a hipótese de crime passional.



De acordo com familiares, o homem, Fabiano Claro, de 40 anos, havia brigado com a esposa, Rosilda Schneider Claro, de 37, por ciúmes. Na noite de sábado, 8, o suspeito convidou a vítima para ir à fazenda. Na madrugada de domingo, ele enviou um SMS para a filha dizendo o que tinha feito e avisando que também se mataria Fabiano descreveu com detalhes o local onde o carro do casal estava, num espaço ermo da fazenda.



O corpo da mulher, com marcas do enforcamento, foi encontrado no porta-malas. Em local próximo, foi achado o corpo do homem, pendurado em uma árvore com a corda no pescoço. O casal deixou quatro filhos. Os corpos foram sepultados nesta segunda-feira, 10, no Cemitério Municipal de Itatinga. A polícia abriu inquérito para investigar o caso.



Facadas



Em Campos Novos Paulista, também no interior, uma mulher de 31 anos foi presa depois de matar o marido a facadas, no início da noite de domingo, 10. De acordo com testemunhas, o homem de 28 anos estava num bar, quando a mulher desceu de um carro e, após uma discussão, o atingiu com uma facada nas costas. A vítima foi levada ao Centro de Saúde, mas não resistiu. Um homem que estava no carro com a agressora ajudou-a a fugir, mas os policiais localizaram a suspeita na cidade de Planalto. Ela foi levada para a Cadeia Pública de Lutécia. A polícia não divulgou a identidade dos envolvidos.