Homem mata dois filhos a facadas e se joga do 5º andar, diz PM

César Antunes Junior, de 48 anos, é suspeito de matar a facadas os filhos, Maria Nina Magalhães Castro Antunes e Bernardo Magalhães Castro Antunes, de 10 e 6 anos respectivamente, e em seguida se matado, na Freguesia, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desse domingo (5).

Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 5h30 o 18° foi acionado sobre um crime na Travessa Teodomiro Pereira. Assim que os policiais chegaram ao local encontraram as três vítimas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros atestou as mortes.

Ainda de acordo com a PM, César esfaqueou os filhos e em seguida pulou do 5º andar do prédio. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios.