Homem invade casamento, atira em convidados e sai tranquilamente; veja vídeo

Uma celebração de casamento terminou em tragédia no último final de semana. Logo após o início da cerimônia, um homem entrou na igreja e atirou nos convidados. O caso aconteceu na tarde do último sábado (28), na cidade de Limoeiro de Anadia, interior de Alagoas.

Um cinegrafista filmou toda a ação do atirador e o vídeo está disponível no canal Repórter Maceió no Youtube.

Nas imagens, é possível ver o criminoso entrando no local pela porta da frente, caminhando logo atrás de um dos casais que abriam a cerimônia. Ao se aproximar do altar, o homem se dirige aos bancos onde estão os convidados e saca um revolver, atirando várias vezes. Dois homens ficaram feridos.

Após o ataque, o atirador sai tranquilamente da igreja pela porta da frente e foge do local do crime. O criminoso foi identificado pela Polícia Civil como funcionário público, Umberto Ferreira dos Santos.

Investigações da Polícia Civil apontam que a motivação para o crime teria sido vingança. O atirador suspeitava que um dos baleados tivesse assassinado seu filho.

As vítimas, Edmilson Bezerra da Silva, de 37 anos, e Cícero Barbosa da Silva, de 62, foram socorridos e levados para a Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca. Mas não há informações sobre o estado de saúde.