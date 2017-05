Homem finge ser pai de aluno, rouba escola em Aparecida de Goiânia e é flagrado por câmera, veja 🎥

Na tarde desta terça-feira (22) um homem assaltou a Escola Municipal Francisco Rafael Campos, na Rua Uruguai, no Conjunto Planície, em Aparecida de Goiânia. Segundo testemunhas, o assaltante rendeu um funcionário e roubou celulares de professores em uma ação rápida.

Ainda conforme os relatos, o homem afirmou ser pai de um aluno e que precisava leva-lo para uma consulta ao médico. No entanto, assim que ele entrou na unidade começou a empreender o ato criminoso.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura relatou que toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança, o que pode identificar o invasor. Nas imagens é possível observar quando o suspeito saca uma arma, entra na secretaria e rende um dos funcionários. Neste momento ele chega a agredir o servidor no pescoço com a arma empunhada e, sem seguida, ordena que ele se deite no chão.

A Guarda Civil apura o caso e informa, ainda, que intensificou a patrulha na região da escola. Ainda segundo a Secretaria de Educação e Cultura de Aparecida de Goiânia, como nenhum objeto da unidade escolar foi levado, as aulas ocorrerão normalmente amanhã. O total de objetos levados dos professores, entretanto, não foi divulgado.

Porém, funcionários relataram ao POPULAR que este é o segundo dia consecutivo de roubo na escola pública. Na segunda-feira (22), conforme uma testemunha que preferiu não ser identificada, um roubo também ocorreu no local.