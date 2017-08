Duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar na G0-040 em Aragoiânia, na manhã desta segunda-feira (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros, depois do capotamento, uma das vítimas ficou presa no carro e a outra foi atropelada depois de sair para pedir socorro.

Ainda não há informações sobre o trânsito na rodovia no sentido Aragoiânia/Aparecida. Os Bombeiros disseram ainda que a vítima que está no carro teve fraturas no tórax e a mulher que foi atropelada teve escoriações leves.