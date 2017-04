Um homem ficou gravemente ferido após ser agredido na manhã deste sábado (15) na praça Joaquim Lúcio, no setor Campinas, em Goiânia. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), a vítima de 44 anos recebeu socos e chutes nas pernas, no rosto, no abdômen, tórax e nos braços.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime.