Homem fica com ciúme ao ver garota de programa com outro cliente e mata 6 pessoas em boate

Após se irritar por ver uma prostituta com outro cliente, um homem matou seis pessoas em uma boate em Jaboticabal, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Civil, William Roberto Ferreira Costa, de 27 anos, chegou ao local, chamado Léo Drinks Bar, e ficou enciumado ao perceber que sua garota de programa "preferida" já estava com outro cliente, um empresário conhecido da cidade. Ele é casado e tem um filho.

Ele, então, foi ao seu carro e buscou um revólver, por volta das 22h30, retornou à casa noturna e iniciou os disparos. A Polícia Militar foi acionada por volta da meia-noite desta quinta-feira. No episódio, morreram um segurança, a garota de programa com quem ele queria se relacionar, o empresário com quem ela estava, duas outras funcionárias da casa e a dona da boate, dona Leonilda Lucindo, de 71 anos.

As demais pessoas conseguiram fugir do local. O suspeito fugiu da boate, mas deixou seu carro estacionado lá, o que permitiu que a polícia rapidamente identificasse o suspeito pela chacina.

O suspeito de matar seis pessoas dentro de uma casa de prostituição se entregou para a Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (22). O cabeleireiro William Roberto Ferreira Costa, 27 anos, ainda não foi ouvido, mas saiu com policiais em busca da arma do crime em um matagal nas proximidades do bordel.