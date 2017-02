Homem entra com cavalo em pronto-socorro no interior de Minas Gerais e imagem viraliza

A imagem de um homem acompanhado de um cavalo na recepção do pronto-socorro da cidade de Itabira, em Minas Gerais, viralizou nas redes sociais.

Muita gente imaginou que o homem tivesse levado o animal para se consultar, mas não foi assim.

O caso aconteceu na madrugada desta segunda (30) no hospital Nossa Senhora das Dores, de Itabira (MG). Sem que ninguém do hospital impedisse, o homem entrou com o cavalo no local. Alguém gravou a cena com um celular e a imagem caiu nas redes sociais.

Segundo a assessoria de comunicação do hospital Nossa Senhora das Dores, trata-se de um rapaz com histórico de problemas psiquiátricos conhecido na cidade.

Os funcionários do pronto-socorro chegaram a acionar a polícia, mas conseguiram que o homem se retirasse do local com o bicho. A assessoria também afirmou que é comum na cidade pessoas usarem cavalos como meio de transporte, e que a recepção é de fácil acesso. Foi a primeira vez que isso aconteceu na instituição.