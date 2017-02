Homem e criança são atingidos durante tiroteio em escola da Cidade de Goiás

Um homem de 23 anos e uma criança foram baleados durante um tiroteio, na noite desta segunda-feira (20), em uma escola estadual da Cidade de Goiás, a 148 km de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu no Colégio Estadual Cora Coralina e o homem foi encontrado ferido no pátio da unidade de ensino.

Ainda segundo a corporação, a vítima foi atingida com dois disparos, encaminhada para uma unidade de saúde do município e está a caminho do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Já a criança foi baleada com um tiro no pé, socorrida por terceiros e não corre riscos. Segundo a Polícia Militar (PM), o autor fugiu e está sendo procurado. Ainda não há informações sobre as causas dos disparos.