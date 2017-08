Homem dirige embriagado e provoca acidente com morte no Setor Bueno, em Goiânia

A jovem Rayanna de Souza Pereira, de 29 anos, morreu na madrugada deste domingo (27) após colidir a moto em que pilotava em uma caminhonete no cruzamento da Avenida T-1, com a Rua T-49, no Setor Bueno, em Goiânia. De acordo com a Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito (Dict), ainda não se sabe qual dos dois condutores teria avançado o sinal, mas o motorista da caminhonete foi preso em flagrante após ser constatado embriaguez ao volante.

Ainda segundo a Dict, o acidente aconteceu depois que Rayanna, que seguia pela Avenida, bateu na lateral da caminhonete. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

O motorista do veículo, de 45 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi submetido a exames clínicos feitos pelo Batalhão de Trânsito do Instituto Médico Legal (IML), onde ficou comprovada a embriaguez.