Homem de 44 anos é preso ao ser flagrado com meninas de 13 anos em ato sexual

Um homem de 44 anos foi preso, na última terça-feira (23), quando foi flagrado com duas meninas de 13 anos em ato sexual, em Ipatinga (MG).

Segundo a Polícia Militar (PM), a mãe de uma das adolescentes percebeu que a filha não estava em casa e resolveu procurar pela garota na residência de uma vizinha, mas no caminho, escutou gemidos vindos da casa do suspeito e reconheceu a voz da filha. Ela entrou na residência e encontrou a menina e a amiga nuas junto com o homem que já estava com o órgão sexual fora da roupa. Assustadas, as adolescentes se vestiram e saíram do local correndo.

A mulher acionou a PM e o vizinho foi preso em flagrante por estupro de vulnerável consumado. Na delegacia, o suspeito disse que viu as garotas na porta da casa dele e que elas teriam pedido R$ 5 e ele convidou elas para entrar. Ele também contou que foi até uma agência bancária sacar a quantia, mas que não conseguiu e voltou para a residência. De acordo com o suspeito, eles não mantiveram relações sexuais.

As vítimas foram localizadas e também prestaram esclarecimentos na delegacia.