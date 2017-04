Homem de 29 anos é preso após matar a mulher e forjar suicídio em Montes Claros de Goiás

Um homem de 29 anos foi preso nesta quarta-feira (12) suspeito de ter assassinado sua companheira Elislene Alves de Jesus, 28 anos. Investigações apontam que o acusado forjou um suicídio.

A Polícia Civil cumpriu mandado de temporária contra Marcos Vinícios Barbosa da Fonseca, que foi detido em Montes Claros de Goiás.

O suspeito contou a polícia que por volta de 1:30h do último dia 26 de março, encontrou o corpo da sua esposa nos fundos da residência com um elástico em volta do pescoço.

Em seguida, familiares foram até o local e Marcos afirmava que a vítima Elislene Alves de Jesus, 28 anos, teria se matado.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ricardo Galvão, o Laudo Pericial apontou que Elislene apresentava sinais de luta corporal e traumatismo craniano, provocado por uma pancada na cabeça. Os exames também comprovaram que a morte foi causada por asfixia.

Após esse resultado, foi expedido o mandado de prisão contra Marcos Vinícios. Testemunhas disseram em depoimento que o casal tinha brigas constantes por motivos de ciúme.

As investigações permanecem em sigilo, mas o delegado afirma que há suspeitas de que o marido tenha matado a esposa e arrastado o corpo até os fundos da casa para forjar um suicídio.

A Polícia Civil (PC) tem 30 dias para completar as investigações.