Homem de 25 anos é morto em ponto de ônibus de Senador Canedo

Um rapaz de 25 anos foi morto no fim da manhã desta segunda-feira (10), em um ponto de ônibus na Rua JO-45, Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima conversava com outra pessoa quando o suspeito chegou e atirou contra ela. O homem foi atingido com cerca de cinco disparos de arma de fogo. O criminoso conseguiu fugir.

A vítima tinha passagens pela polícia e a suspeita é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas.

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Cidade já foi acionado para apurar o caso.