Homem de 20 anos mata mulher de 16 e é linchado por populares

Nesta quarta-feira (25) um homem de 20 anos matou a esposa dentro de casa com um tiro na cabeça e, em seguida, foi linchado por moradores de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com testemunhas, após atirar na cabeça da esposa, Liliane Franciely Bezerra, de 16 anos, com uma espingarda calibre 12, Jeberson Soares fugia com a arma ainda em punho, quando foi rendido pelos vizinhos e espancado até a morte.

Segundo a tia da vítima Liliane Franciely, o crime foi provocado por ciúmes e o homem costumava agredir a esposa. O casal tem um filho de seis meses, chegaram a se separar, mas reataram recentemente.