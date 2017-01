Homem confessa morte de professora desaparecida após cobrar dívida de R$ 30 mil

O agente financeiro Cleudimar Rodrigues está preso preventivamente. Ele é suspeito de envolvimento na morte da professora Maria da Conceição Campos desaparecida desde o último dia 19 deste mês.

Segundo parentes da educadora, ela saiu de casa para se encontrar com Cleudimar com quem mantinha um relacionamento amoroso e cobrar uma dívida de R$ 30 mil. Familiares registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Aparecida de Goiânia.

Em depoimento à polícia, Cleudimar negou que tinha se encontrado com a professora. “Não cheguei a encontrá-la. Não tenho a menor ideia [do que aconteceu]”, afirmou Cleudimar.

Ele também negou que mantinha um relacionamento amoroso com Maria da Conceição e afirmou que os dois eram amigos há mais de 10 anos. No entanto, em um vídeo divulgado pela Polícia Civil, o agente financeiro contou que buscou a professora no terminal de ônibus Maranata por volta das 18h, desceu pelo Anel Viário, em seguida foram para um restaurante e depois se encontraram com um homem chamado Leandro, que seria advogado.

No decorrer da gravação, ele afirma que o crime ocorreu em virtude dele não poder manter um relacionamento com a professora. Cleudimar alega que não matou a professora e atribuiu ao Leandro à autoria do crime. Esse novo suspeito estaria interessando em comprar o Corolla.

Em uma sequência de imagens de um circuito de câmeras, também divulgados pela Polícia Civil, é possível ver a professora deixando o terminal e entrando no Toyota Corolla Branco.

Uma coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, irá repassar mais detalhes do crime.