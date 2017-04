Homem com colete à prova de balas montado em cavalo é preso em Anápolis

Dois homens de 29 e 25 anos, foram presos com drogas, armas, munições, colete à prova de balas, celulares e cheques, no domingo (23), no setor Vale das Antas, em Anápolis.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento a equipe encontrou o homem de 29 anos, identificado como Gleison, montado em um cavalo e vestido com um colete à prova de balas. Atrás dele, estava o comparsa, Fernando, de 25 anos, dirigindo um Nissan March vermelho.

Segundo a polícia, na abordagem, foi constatada uma pistola automática, calibre 22, carregada com 20 munições, na cintura do condutor do veículo. Gleison informou que a arma era dele.

Na casa de Gleison, a PM encontrou várias munições de calibre 22, 28 e 380; uma balança de precisão; um rádio com frequência da PMGO; máquinas de contar dinheiro e cartão de crédito; vasilhames para fabricação de crack, oito tabletes de crack, dois tabletes de maconha, uma sacola contendo pó branco e dois pés de maconha. A dupla foi presa e autuada.