Homem com alvará de soltura é preso por furtar igreja

Um homem foi preso em flagrante na manhã deste sábado (14) depois de furtar um notebook em uma igreja evangélica, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

De acordo com a PM, Jhonathan Marinho de Santana, de 25 anos, foi detido com um alvará de soltura, expedido na última quinta-feira (12). O roubo à igreja foi cometido apenas dois dias depois do homem estar em liberdade.

Jhonathan possui várias passagens por furto, roubo, receptação e posse de drogas para consumo. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes.