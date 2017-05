Um homem ficou ferido após cair com o carro dentro do córrego Capim Puba, às margens da Avenida Leste Oeste, no Setor Aeroporto, em Goiânia. O acidente aconteceu neste sábado (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu dentro do córrego.

A vítima foi socorrida pela corporação e encaminhada ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).