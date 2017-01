Homem atira na ex-mulher, assassina ex-enteado e se mata em seguida em Goiatuba

Um homem se matou após atirar na ex-companheira e no filho dela, de 22 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (23), em Goiatuba, no Sul do Estado.

Keila Prado foi atingida por três tiros nas costas, quando o seu filho, Victor Prado, interveio e o autor atirou no peito do rapaz. Em seguida, o homem cometeu suicídio.

A mulher foi socorrida e encaminhada em estado grave ao hospital. De acordo com o diretor do Hospital Municipal da Cidade, o crime teria sido motivado por conta do fim do relacionamento.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).