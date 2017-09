Homem atira monitor de computador pela janela de escritório e acerta carro de luxo

Um homem foi preso nesta quinta-feira (31) após jogar pela janela do escritório um computador e acertar um carro de luxo que estava estacionado. O incidente ocorreu em Muriaé, Minas Gerais. As informações são do G1.

A Polícia Militar informou que o rapaz também quebrou diversos objetos dentro escritório. O computador arremessado quebrou o vidro traseiro do carro e amassou a lataria. Ninguém se feriu.

De acordo com a publicação, uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou usar uma escada e entrar pela janela do escritório para retirar o homem. O rapaz foi encaminhado para um hospital para ser avaliado.