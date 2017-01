Homem ateia fogo em namorada após ela se recusar a fazer sexo

Uma garota de 18 anos se recusou a ter relações sexuais com o namorado neste domingo (22) e acabou com 80% do corpo queimado. A vítima, Stéffani Aparecida Pereira Ribeiro, está internada em estado grave no hospital Nossa Senhora da Oliveira em Vacaria, no Rio Grande do Sul. As informações são da Polícia Civil.

Delegado responsável pelo caso, Flademir Paulino de Andrade contou ao portal de notícias G1 que a jovem foi atacada quando o companheiro chegou de uma festa. Michael de Andrade Ribas, de 28 anos, não gostou de ser rejeitado pela garota e ateou fogo no corpo dela, usando gasolina. O homem fugiu em seguida.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater o incêndio. A casa onde o casal morava ficou completamente destruída. Outras três pessoas que também moram na casa tentaram apagar as chamas do corpo de Stéffani com um banho de chuveiro, mas a situação saiu do controle e o fogo se espalhou por outros cômodos.

Segundo as autoridades que investigam o caso, Michael Ribas é foragido do Instituto Penal de Passo Fundo, onde cumpria pena. O registro criminal dele revelou que ele possui passagem por sete roubos, sete furtos e duas tentativas de homicídio. A prisão preventiva de Michael Ribas pelo crime contra Stéffani já foi decretada.