Homem armado é preso durante festa em Goiânia

Um homem de 34 anos, foi preso na noite de segunda-feira (1), com um revólver e 11 munições intactas, em uma festa no Setor Finsocial, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após uma solicitação por telefone de perturbação de sossego devido a uma festa com som automotivo na Rua VF-46, a polícia foi até o local e na chegada já constatou que veículos estavam estacionados na contramão e com som automotivo superior ao permitido.

Segundo a PM, durante abordagem nas mais de 30 pessoas que estavam na festa ingerindo bebidas alcoólicas, foi encontrada na cintura de um dos abordados uma pistola com um carregador contendo 11 munições intactas, e dentro de um Ford Fusion foi encontrado mais dois carregadores sem munição.

O homem identificado como Roberto foi detido e a arma apreendida e encaminhados para a Central de Flagrantes, onde ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Também foram feitos cinco autos de infração por estacionamento e apreendido o veículo Ford Escort.