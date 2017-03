Homem é preso transportando 30 kg de pasta base de cocaína em ônibus interestadual, em Goiânia

Sirlandes Cândido Nabas, de 38 anos, foi preso em flagrante transportando 30 quilos de pasta base de cocaína dentro de um ônibus interestadual, na BR-060, em Goiânia, na madrugada deste domingo (5). A droga estava dividida em barras de um quilo e guardada em duas caixas de papelão.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma equipe da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) abordou o ônibus, que fazia a linha Cuiabá – Goiânia, na altura do Residencial Buena Vista e durante a revista encontrou as caixas com as barras de pasta base, após checar as etiquetas identificaram Sirlandes como responsável pelo entorpecente.

Ele confessou que iria receber R$ 5 mil pelo transporte da droga, mas não contou para quem iria entregar a mercadoria. Sirlandes, que não possuía passagens, foi encaminhado junto com a pasta base para a sede da Polícia Federal onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.