Homem é preso suspeito de matar adolescente a pauladas em Itumbiara

Um homem de 25 anos, foi preso na noite de terça-feira (25), suspeito de matar a pauladas o adolescente Maicon Ezequiel de Souza, de 16 anos, em Itumbiara.

Segundo a delegada Yvve Melo Rocha, o suspeito e o adolescente tinham envolvimento com o tráfico de drogas e no dia 17 de março, Maicon foi autuado por tráfico de drogas e disse que o suspeito também era traficante. O adolescente não ficou apreendido, mas o suspeito passou uma semana na cadeia.

Já no dia 25 de março, o suspeito estava solto, andando com a mulher e o filho, quando encontrou Maicon. De acordo com Yvve, o suspeito viu um pedaço de pau no chão de um terreno, pegou e agrediu a vítima. A mulher do suspeito pediu para ele parar.

O adolescente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu.

O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado, por motivo torpe e sem chance de defesa para a vítima. Durante o depoimento, o homem confessou o crime e ainda afirmou que foi para se vingar depois de ser denunciado à polícia pela vítima. A mulher não foi indiciada porque não participou do crime, conforme a polícia.