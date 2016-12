Homem é preso suspeito de estuprar mulher de 19 anos em Goiânia

Um homem suspeito de estuprar uma jovem de 19 anos foi preso em sua residência no Setor Alice Barbosa, em Goiânia. No local a Polícia Militar (PM) também flagrou cerca de 250 kg de droga. O caso aconteceu nesta quinta-feira (29).

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que foi abordada pelo rapaz nesta manhã no Setor Morada dos Ipês. A polícia recolheu imagens dos circuitos de segurança dos comércios da região para identificar o autor e o carro que teria sido usado durante a abordagem.

Após investigações, a polícia encontrou o endereço do suspeito, Johnathan Richard dos Santos Ramos, de 24 anos. Ao adentrarem o local, as autoridades foram surpreendidas por uma quantidade de mais de 250 kg de maconha e pasta base trazidas do Paraguai.

A vítima reconheceu Johnathan como autor do crime. De acordo com a PM, durante a ação de prisão do suspeito, moradores tentaram agredi-lo.