Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Jaraguá

Um homem de 33 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (22) por estuprar, mais de uma vez, a própria filha, no município de Jaraguá, a 121 km de Goiânia.

Segundo o delegado Glênio Alves Costa, os abusos ocorreram em meados de 2015 quando a vítima tinha 13 anos de idade e morava com o pai e a irmã mais velha. Ainda segundo as investigações, a irmã flagrou um dos abusos e decidiu morar com a mãe e levar a irmã consigo.

Ainda de acordo com o delegado, a mãe soube do caso recentemente, quando a vítima resolveu denunciar os abusos que havia sofrido pelo pai. As duas procuraram a Polícia Civil e a jovem contou sobre os estupros.

Para o delgado Glênio, a menina disse que foi estuprada, pelo menos, três vezes pelo pai, que ameaçava agredi-la e ainda cometer suicídio caso descobrissem sobre o crime.

Depois de ouvir a vítima, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva e encaminhou o homem para o presídio da cidade. Ainda de acordo com o delegado, não será divulgada a foto e o nome do autor para proteger a intimidade da própria filha. A menor já recebe acompanhamento psicológico.