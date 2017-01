Homem é preso quando retirava dispositivo de rastreamento de Mercedes-Benz C180 em Goiânia

Um homem foi preso com um veículo Mercedes-Benz C180, no momento em que retirava um dispositivo de rastreamento do carro, em uma loja de instalação de som automotivo, na Rua Antônio Fidelis, no Setor Parque Amazônia, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), após informações, a equipe foi até a loja e encontrou o homem, que se identificou como proprietário do estabelecimento, retirando o dispositivo de rastreamento do Mercedes C180, locado no Estado do Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, foi constatado que quem locou o automóvel foi uma mulher que tem um mandado de prisão expedido por receptação. Questionado sobre quem havia deixado o veículo em sua loja, ele disse apenas que foi um homem, e que não o conhecia.

O dono da loja e o veículo foram encaminhados à Central de Flagrantes.