Homem é preso por tentar estuprar filha adolescente em Trindade

Um homem de 40 anos foi preso na tarde deste sábado (25), suspeito de tentar estuprar a filha, de 17 anos, em Trindade.

Segundo a Polícia Militar (PM), através do 190, a equipe recebeu uma denúncia de que na Rua São Francisco, no Setor Núcleo Anhanguera, um homem estaria tentando estuprar uma jovem. No endereço da denúncia, os policiais prenderam o suspeito que estava sozinho com sua filha.

De acordo com a PM, a menina narrou a tentativa de estupro e confirmou que seu pai estava insistindo que ela fizesse sexo com ele. O homem foi encaminhado à delegacia de Trindade.