Homem é preso por estuprar o próprio filho de 3 anos

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por suspeita de estuprar o próprio filho de 3 anos em Pedro Afonso, a 304 km de Palmas. A Polícia Militar (PM) informou que a prisão foi realizada ontem na Avenida Mestre Bento.

Segundo o relato de uma testemunha à polícia, o suspeito dormia na casa da família para quem trabalhava como chacareiro. Ele era acompanhado do seu filho. A testemunha teria ouvido a criança chorar e foi verificar o que tinha ocorrido e suspeitou do ato.

A testemunha então, conforme a PM, entrou em contato com a mãe da criança e pediu que observasse as partes íntimas do filho. Ao examinar o local, ela percebeu algumas lesões. A criança e a mãe foram levadas ao Hospital Regional de Pedro Afonso para atendimento médico.

O Conselho Tutelar e a polícia foram acionados, o suspeito já havia fugido quando os militares chegaram no local. Após buscas o suspeito foi encontrada em uma avenida da cidade. O suspeito foi levado a delegacia e foi autuado. Já no local, foi constatado que ele era acusado de assassinato no Maranhão e era foragido da Justiça.