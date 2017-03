Homem é preso por assassinar ex-usuário por dívida de crack no valor de R$ 400

O tatuador Leonardo de Oliveira Araújo, de 25 anos, foi preso na última sexta-feira (17) suspeito de matar Bruno de Jesus Lopes, de 26, enquanto cobrava uma dívida de crack, no Setor Estrela Dalva, em Goiânia. O crime aconteceu em outubro de 2010.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi morta com a bíblia debaixo do braço, enquanto voltava de um morro onde fazia orações. Bruno estava há dois meses sem usar drogas e estaria frequentando cultos em uma igreja evangélica.

“Ele estava tentando dar um novo rumo para a vida dele, mas não tinha dinheiro para pagar Leonardo, a quem devia R$ 400 de uma quantidade crack que havia consumido há um tempo”, disse o delegado Carlos Caetano, responsável pelo caso.

Testemunhas contaram que a vítima teria gritado ‘Léo’, quando foi atingida por quatro tiros.

Segundo o delegado, após o homicídio, o atirador fugiu e chegou a morar em cinco cidades até ser preso em Uruaçu, região norte de Goiás.

A Polícia Civil revelou que Leonardo já tinha passagem por posse de munição, posterior à data do crime. Agora, vai responder por homicídio qualificado.