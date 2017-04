Homem é preso no Setor Sul após disparar tiros próximo aos bares do Setor Marista

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (2), com uma pistola 9mm de uso restrito, nas imediações da Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pelo Setor Marista, populares informaram que um homem havia disparado vários tiros para o alto próximo ao bar Bahrem e teria fugido em um Mercedes-Benz prata, em direção ao Setor Sul.

A polícia localizou o veículo e na abordagem, já nas imediações da Praça do Cruzeiro, foi encontrada a arma dentro do carro. O homem e a pistola foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde ele foi autuado.