Homem é preso na casa de cantor sertanejo após dopar e roubar rapazes em Goiânia

Matéria atualizada às 17h26

Um homem identificado como Julio Cezar Faria, suspeito de dopar e roubar rapazes, foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (3), no apartamento de um cantor sertanejo, no Alto da Glória, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele era investigado por roubo, estelionato, falsa identidade e uso de documento falso.

Segundo a PC, uma das vítimas de Julio foi roubada no dia 19 de março de 2016, quando saiu com ele em um bar em Goiânia. O rapaz foi dopado e só retomou os sentidos no dia seguinte em um hospital em Morrinhos, sem a carteira, documentos e o celular. O carro dele, que era conduzido pelo suspeito, estava apreendido em um posto da Polícia Rodoviária Federal totalmente danificado após um acidente. O celular dele já tinha sido vendido por R$ 1.500 para uma terceira pessoa.

O investigado usava os documentos do ex-namorado para aplicar os golpes. De acordo com a polícia, ele teria prometido ao ex-companheiro um emprego no governo em troca dos documentos.

O homem foi preso no apartamento de um cantor sertanejo que acreditava que o investigado era influente no meio político, que poderia ajudar na carreira dele. No local foi encontrado, ainda, um veículo roubado.

Ainda de acordo com a polícia, outras vítimas foram localizadas, como um homem que o suspeito teria conhecido através do aplicativo Tinder e marcado um encontro no motel, mas o rapaz acordou em um posto médico em Abadiânia, após ter o veículo, documentos e cheques roubados. Vários documentos, cartões e cheques também foram recuperados.

Segundo a delegada Magda D'Avila, em outubro de 2016, Julio estava preso em Aruanã e cuidava da cozinha do local, quando preparou uma vitamina, que usou para dopar os agentes carcereiros e conseguiu fugir do local.